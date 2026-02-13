◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート（１４日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１４日＝大谷翔太】１５日（日本時間１６日）のペアショートプログラム（ＳＰ）に向けた公式練習が本番リンクで行われ、世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が調整を行った。個人戦を翌日に控え、ＳＰの曲をかけた「りくりゅう」はサイドバイサイドのトリプルトウループ、スロージャンプ