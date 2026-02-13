◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１４日、ミラノ・スピードスケート競技場）男子５００メートルが行われ、日本記録保持者の新濱立也（高崎健康福祉大職）は３４秒４６で６位に入った。観客席には２４年５月に結婚したカーリング女子ロコ・ソラーレの吉田夕梨花も応援に駆け付けた。新濱は昨年４月の沖縄・石垣島でのトレーニング中の交通事故による大ケガなどを乗り越えての２度目の五輪。苦難の挑戦を支えてき