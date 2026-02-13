FAカップ4回戦が14日に行われ、マンチェスター・シティとサルフォード・シティが対戦した。現在はプレミアリーグで2位につけ、首位を走るアーセナルを勝ち点差「4」で追いかけているマンチェスター・シティ。FAカップでは、1月10日に行われた3回戦でリーグ1（イングランド3部）のエクセター・シティ相手にゴールラッシュを見せ、10−1で勝利していた。4回戦ではリーグ2（イングランド4部）のサルフォード・シティと相まみえる