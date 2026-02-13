ブンデスリーガ 25/26の第22節 アイントラハト・フランクフルトとボルシアＭＧの試合が、2月14日23:30にドイチェ・バンク・パルクにて行われた。 アイントラハト・フランクフルトは堂安 律（MF）、アルノー・カリムエンド（FW）、ジャン・バホーヤ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボルシアＭＧは高井 幸大（DF）、ハリス・タバコビッチ（FW）、フランク・オノラ（MF）