ブンデスリーガ第22節が14日に行われフランクフルトとボルシアMGが対戦した。フランクフルトは今シーズン、守備の不安定さもあり、先月にディノ・トップメラー前監督を解任。アルベルト・リエラ氏新監督の初陣となった前節は1−1の痛み分けに終わり、白星を飾ることはできなかった。現在は勝ち点「28」の8位に位置している。一方のボルシアMGは、勝ち点「22」の12位。リーグ戦5試合勝利から遠ざかっており、約1カ月ぶりの3ポイ