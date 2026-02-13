スノーボード男子ハーフパイプ決勝で、平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）は7位にとどまり、2連覇と4大会連続メダルを逃した。1月17日のW杯第5戦決勝で複数箇所の骨折および打撲と診断されてから27日。無理を押して出場した五輪で得たものとは。満身創痍（そうい）で臨んだ平野歩の4度目の五輪が終わった。ショーン・ホワイト（米国）以来の2連覇、4大会連続メダル獲得も逃したが、その表情は過去一番晴れやかだったかもしれない