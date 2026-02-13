◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日フィギュアスケート男子フリー（2026年2月13日ミラノ・アイススケートアリーナ）男子フリーが13日に行われ、ショートプログラム（SP）2位の鍵山優真（22＝オリエンタルバイオ・中京大）が176・99点を出し、合計280・06点で2大会連続の銀メダルを獲得した。SP9位の佐藤駿（22＝エームサービス・明大）は186・20点のフリー3位で、大逆転の銅メダル。この種目の日本勢のメダルは5大会連続で