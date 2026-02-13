静かなたたずまいに宿す信念を貫き、19歳で初出場した山田琉聖が銅メダルを獲得した。1回目に92・00点でトップに立つと、ルーティンの難度を上げた3回目は、技の精度を欠きながらも再び92・00点。逆転はならなかったが、トリプルコーク1440を打たなくてもメダル争いを演じられることを証明し、「トリプルがたくさん出る大会で、自分のルーティンをずっと貫いて、3番手になれたのは純粋にうれしい気持ち」と笑みを浮かべた。逆