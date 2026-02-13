◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日フィギュアスケート男子フリー（2026年2月13日ミラノ・アイススケートアリーナ）大逆転のメダル獲得が決まった佐藤は、人目をはばからず号泣した。「言葉がない。幻なんじゃないか」。SP9位から自らの演技を貫き、表彰台に乗るとやっと実感が湧いてきた。前夜は眠れなかった。4回転フリップを組み込み、ジャンプ構成を上げるか悩み、最終決断は直前の6分間練習後。「団体のいいイメー