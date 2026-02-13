男子ハーフパイプ（HP）決勝が13日に行われ、3大会連続代表の戸塚優斗（24＝ヨネックス）が95・00点で自身初の金メダルを獲得した。初出場の山田琉聖（19＝チームJWSC）が3位に入り、同種目では14年ソチ以来3大会ぶりに複数表彰台の快挙となった。また、フィギュア男子もダブル表彰台。冬季五輪の日本選手団が同日に2カ所で複数メダルを獲得するのは史上初で、文字通りのメダルラッシュとなった。過去2大会は2桁順位。五輪にま