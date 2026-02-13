暫定4位で迎えた最終3回目、着地を決めた瞬間からガッツポーズを繰り返した平野流。逆転メダルの手応えは十分だったが「91・00」の得点が出ると、両手を広げて「WHY（なぜ？）」のポーズ。銅メダルに1点及ばず2度目の五輪は幕を閉じた。4年前の決勝は3回とも転倒して12位。その後の3シーズンはW杯で種目別3連覇を果たし、今季は世界で初めて実戦でトリプルコーク1440の連続技（コンボ）に成功。名実ともに金メダル候補になって