◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー フリースタイル 女子デュアルモーグル(大会9日目/現地14日)スキーフリースタイル女子デュアルモーグルの初戦で日本人対決が実現。藤木日菜選手と中尾春香選手の同学年の2人が特別な舞台で対戦を楽しみました。今大会から採用されたデュアルモーグル。2人の選手が並列したモーグルのコースを同時に滑走して演技し、対戦形式で行われます。ターン、エア、タイムで競い、藤木選手が1