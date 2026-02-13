「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート男子５００ｍ」（１４日、ミラノ・スピードスケート競技場）２２年北京五輪５００メートル銅メダリストの森重航（２５）＝オカモトグループ＝が最終組で登場。２大会連続のメダルはならず、１０位に終わった。３４秒６２と本来の力を発揮できず、レース後は落胆を隠せなかった。レース後はインタビューに「うーん」と絶句。悔し涙があふれ、「４年間、積み上げてきたものが出し切