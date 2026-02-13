■ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート男子500m（15日、ミラノ・スピードスケートスタジアム）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？ミラノ・コルティナオリンピック™のスピードスケート男子500mが15日に行われ、森重航（25、オカモトグループ）が34秒62で10位、新濱立也（29、高崎健康福祉大職）が34秒466で6位入賞、倉坪克拓（24、長野県