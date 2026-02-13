◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日フィギュアスケート男子フリー（2026年2月13日ミラノ・アイススケートアリーナ）鍵山の靴のメンテナンスを担当する専門店の小杉スケートに勤務する職人・鷹取吾一さん（37）は「体の使い方がうまい。靴が壊れにくいタイプ」と特長を語る。一般スケーターなら力点の入ったエッジ（刃）の一部分だけが摩耗するが、鍵山の場合は「前から後ろまで奇麗に均等になくなる。エッジ全体を使ってい