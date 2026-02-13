ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が１４日（日本時間１５日）、フロリダ州ダンイーデンのキャンプ地で初めて自主トレを行った。ティー打撃や三塁でのノックなどで体を動かした岡本。練習終了後には日米メディアの取材に応じ、メジャーでも屈指と言われる充実した施設について「めっちゃきれいやなと思いましたし、でかいし、歩いて移動できるから最高やなと思いました」と興奮気味に話した。さらに施設面だけでなく、