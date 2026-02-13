◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１４日、ミラノ・スピードスケート競技場）１１日に行われた男子１０００メートルで悲運の接触により５位にとどまったユップ・ベンネマルス（オランダ）は、３４秒８９の２１位だった。ベンネマルスは１０００メートルでは五輪記録を上回るペースで快走していたが、ラスト１周で優先権のあるアウトからインに入る際に廉子文（中国）が進路を譲らずに接触。約２０分後の再レース