◆レッドシーターフハンデキャップ・Ｇ２（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・芝３０００メートル）１着賞金１５０万米ドル（２億３５１０万円）のレースには、日本からミカエル・バルザローナ騎手＝フランス＝騎乗のヴェルミセル（牝６歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ゴールドシップ）、ジョアン・モレイラ騎手＝ブラジル＝騎乗のシュトルーヴェ（セン７歳、美浦・堀宣行厩舎、父キングカメハメハ）が出走したが、敗れた