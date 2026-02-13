ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が１４日（日本時間１５日）、フロリダ州ダンイーデンのキャンプ地で初めて自主トレを行った。ティー打撃や三塁でのノックなどで体を動かした岡本。３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にも出場するが、１６日（同１７日）のブルージェイズ野手組のキャンプインへ向けて汗を流した。岡本は充実した施設に「めっちゃきれいやなと思いましたし、でかいし、歩いて移動で