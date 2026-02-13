◆第７回ネオムターフカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・芝２１００メートル）今年からＧ１に昇格した１着賞金１８０万米ドル（２億８２１１万円）の一戦で、日本から出走した横山典弘騎手＝美浦・フリー＝騎乗のヤマニンブークリエ（牡４歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キタサンブラック）は、逃げて直線半ばまで粘るも５着だった。日本馬にとっては２０２２年のオーソリティ、昨年のシンエンペラーに続く