ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリー（ミラノ・アイススケートアリーナ）が１３日（日本時間１４日）に行われ、世界選手権２連覇中の絶対王者イリア・マリニン（米国）が凡ミスを連発してフリー１５位と撃沈し、総合８位惨敗と世紀の波乱劇を演じた。五輪史上に残るまさかの大失速に世界で衝撃が広がる中、ロシアフィギュアスケート界の?皇帝?エフゲニー・プルシェンコ氏が、ロシアメディア「スポーツエクス