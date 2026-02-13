【イタリア・ミラノ１４日（日本時間１５日）発】ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子団体追い抜き（パシュート）１回戦（ミラノ・スピードスケート競技場）で、２大会ぶりの金メダルを目指す日本は２分５５秒５２の２位通過で準決勝進出を決めた。この日は高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）、堀川桃香（富士急行）の布陣で出場。２組で中国と対戦すると、序盤から順調にリードを広げた。しかし、