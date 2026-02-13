現地２月14日に開催されたブンデスリーガ第22節で、日本人３選手を擁する17位のザンクトパウリが、６位の強豪レバークーゼンと敵地で対戦。安藤智哉が３バックの中央で先発した一方、筋肉系のトラブルから復帰明けの藤田譲瑠チマと、安藤と同じく今冬に加入した原大智はベンチスタートとなった。降格圏に沈むザンクトパウリは、前節でシュツットガルトを２−１で撃破し、リーグ戦７試合ぶりに勝利。今季２度目の連勝を目ざすな