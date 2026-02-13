◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第9日スピードスケート男子500メートル（2026年2月14日ミラノ・スピードスケート競技場）スピードスケートの男子500メートルが14日（日本時間15日）に行われ、開会式で日本選手団の旗手を務めた森重航（オカモトグループ）が登場した。500メートルは本命種目。最終組のインスタートで登場すると、同組のノルウェー選手と並び力走したが、34秒62で10位に終わった。北京五輪は銅メダル