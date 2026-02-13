「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート男子５００ｍ」（１４日、ミラノ・スピードスケート競技場）２大会連続出場の新濱立也（２９）＝高崎健康福祉大職＝が登場。３４秒４６でゴールし、両手をたたいて喜んだ。前回北京五輪では力を発揮できなかったが、６位入賞となった。レース後は涙ぐむ様子もあり、「結果というより、この４年、いろんなことがあった。ここに立てたこと。レースを終えられたので、そこは良かった