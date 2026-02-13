14日（現地時間13日）、サウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場7Rで行われたG1ネオムターフC（芝2100メートル、11頭立て）には日本馬3頭が参戦。シンエンペラーの4着が最高。逃げて見せ場をつくったヤマニンブークリエは5着。英国馬ロイヤルチャンピオン（セン8＝バーク厩舎、父シャマーダル）がG1初勝利を飾った。