◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１４日、ミラノ・スピードスケート競技場）男子５００メートルが行われ、２大会連続出場の森重航（オカモトグループ）は１０位に終わり、メダルには届かなかった。今大会開会式で日本選手団の旗手を務めた２５歳は悔しそうな表情を浮かべた。小学２年の時「別海スケート少年団白鳥」のチラシを見て「やりたい」と始めたスケート。山形中央高時代は目立った実績はなかったが、専