ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が１４日（日本時間１５日）、フロリダ州ダンイーデンのキャンプ地で初めて自主トレを行った。ティー打撃や三塁でのノックなどで体を動かした岡本。練習終了後には、日米報道陣の取材にも応じた。米国のキャンプ地に日本からこだわって持ってきたものを問われると１０秒ほど熟考。「なにか持ってきましたっけ？」と思い返すと「ひげそり！」と自信満々に解答。日本メディアは笑いに包ま