◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１４日、ミラノ・スピードスケート競技場）男子５００メートルが行われ、日本記録保持者の新濱立也（高崎健康福祉大職）は３４秒４６で６位に入った。昨年４月には沖縄・石垣島でのトレーニング中に交通事故に遭い、顔面骨折などの大けがを負った。幾度の苦難を妻でカーリング女子ロコ・ソラーレの吉田夕梨花と乗り越えた２度目の五輪だったが、表彰台には上れなかった。２０１