ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が１４日（日本時間１５日）、フロリダ州ダンイーデンのキャンプ地で初めて自主トレを行った。ティー打撃や三塁でのノックなどで体を動かした岡本。練習終了後には、日米報道陣の取材にも応じた。現地記者から自らの性格について問われると「硬派でまじめな男前」と自己紹介。現地メディアの笑いを誘い、つかみはばっちり（？）だったようだ。巨人のルーキーだった１５年９月に、初め