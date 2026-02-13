「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート男子５００ｍ」（１４日、ミラノ・スピードスケート競技場）初出場の倉坪克拓（２４）＝長野県競技力向上対策本部＝が登場。３４秒８５で１９位に終わった。ワールドカップ（Ｗ杯）でも表彰台に上がった経験のない２４歳。１０日の調整後には「一発逆転を狙っていく。（１００メートル通過を）９秒４台で来られたらメダル争いに絡める」と抱負を述べていた。他選手の競技を見て