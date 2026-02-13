ホワイトソックス・村上がライブBP（実戦形式の打撃練習）に臨み、移籍後“初安打”をマークした。バットを折られる初スイングになったが、右前に運んだ。1打席目、初球を見逃した後の2球目。ニューカムにバットを真っ二つにされながら、自慢のパワーでボールは右前に落ちた。相手は18年にブレーブスで12勝を挙げ、昨季は主に中継ぎで48試合に登板した左腕。会心の当たりではないものの、仲間から「ライト前ヒットだ！」と声が