ドジャースの山本はキャンプ初日からライブBPに登板し、金慧成（キム・ヘソン）、スミスに20球投げて安打性2本、2奪三振と順調な仕上がりだった。大谷、佐々木が見守る中、先頭の金慧成に右前打を許したが、最速94マイル（約151キロ）を計測。大谷は「もし時間が合えば（打席に）立とうかなと思っていた」と“ニアミス”だったことを明かし、「ウィル（スミス）の反応を見た感じ、球が来てる感じはした。コマンド（制球）も素