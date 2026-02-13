ブルージェイズの岡本がキャンプ地に合流した。球団SNSが施設内を見学する様子を紹介した。野球運営部門補佐の加藤豪将氏らに迎えられ、ロッカーは昨季14本塁打した28歳の外野手サンチェスの隣。「やっとここに来られた。人見知りですけど、皆さんに会うのが楽しみ」と意気込んだ。ジョン・シュナイダー監督は、岡本の搭乗便の飛行記録を追跡していたと明かした。23年オフには獲得を目指したFAの大谷が、契約のためトロントへ