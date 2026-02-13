アストロズの今井はキャッチボール、守備練習などの投手メニューを消化した。前日にはチームメートと食事に行って交流を深めたといい、14日（日本時間15日）にキャンプ2度目のブルペンに入る予定。現地を訪れた西武時代の先輩松坂大輔氏（スポニチ本紙評論家）とも笑顔で旧交を温めた。松坂氏は「新しいチームで自分を知ってもらう、チームメートを知るというのは成績を出す上でも大事な要素の一つ。先発投手として求められ