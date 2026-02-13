キャンプ2日目を迎えたロッキーズの菅野は、ブルペンで変化球を交えて41球投げた。抜群の制球力を見せ、スプリットは鋭く低めに落ちた。「（正捕手の）グッドマンが受けてくれたので、まずは自分を知ってもらうこと。満遍なくいろんな球種を投げた」。16日（日本時間17日）にライブBPに登板し、翌日の練習後には侍ジャパンの宮崎事前合宿へ向け出発する予定。「まずは試合で結果を残すこと。任された試合で0点で抑えたい」と