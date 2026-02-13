バレンタインデーの14日、チョコにちなんで交通安全が呼びかけられました。新宿高島屋で行われたイベントでは、バレンタインデーにちなみ「チョコ、チョコ、安全確認」を合言葉に、子どもたちがチョコ菓子などを配って交通安全を呼びかけました。また、警視庁原宿署は4月から導入される自転車の「青切符」制度の周知を進めています。