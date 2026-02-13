メジャー9年目を迎えるドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、キャンプ初日を迎えた。早速ブルペンで27球を投げ、ワールドシリーズ（WS）3連覇へ始動した。DH登録の3月のWBCでは打者に専念する見通しを明かし、06、09年大会以来となる連覇へ決意を示した。久々の感覚だ。エンゼルス時代の23年以来、3年ぶりのキャンプ初日の投球練習。大谷はWBC米国代表の捕手スミスを相手に27球投げ込んだ。「ようやく通常