山口・美祢市の秋吉台で行われた「山焼き」で作業していた58歳の男性が、全身にやけどを負い死亡しました。14日午前10時15分ごろ、美祢市の秋吉台で「山焼き」が始まってすぐ「人の体に火が付いた」と、消防から警察に連絡がありました。警察によりますと、会社経営で消防団員の篠原直則さん（58）が、延焼を防ぐ作業中、衣服に火が燃え移って全身にやけどを負ったため市内の病院に運ばれましたが、約1時間半後に死亡したというこ