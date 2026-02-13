◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１４日、ミラノ・スピードスケート競技場）男子５００メートルが行われ、初出場の倉坪克拓（長野県競技力対策本部）は３４秒８５でメダル獲得はならなかった。１８年平昌五輪女子５００メートル金メダルの小平奈緒さんを指導した結城匡啓コーチに師事する２４歳。初の五輪は悔しい結果となった。２０年の世界ジュニア選手権５００メートルを制し、将来を期待された。だが、２２