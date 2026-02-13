◇ドイツ1部第22節Eフランクフルト3ー0ボルシアMG（2026年2月14日フランクフルト）アイントラハト・フランクフルトの日本代表MF堂安律（27）が14日、本拠ボルシアMG戦に先発フル出場。得点には繋がらなかったが味方の好機を何度も演出。3ー0とリーグ戦8試合ぶりの白星に貢献した。一方、ボルシアMGのDF高井幸大（21）も先発フル出場したが失点に絡んでしまうなど悔しい結果に。FW町野修斗（26）は後半開始から途中出場する