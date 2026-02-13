◇ミラノ・コルティナ五輪第9日スピードスケート男子500メートル（2026年2月14日ミラノ・スピードスケート競技場）スピードスケートの男子500メートルが14日（日本時間15日）に行われ、新濱立也（高崎健康福祉大職）が登場した。第9組インスタートの新濱は、同組のポーランド選手と並んで力走。34秒46で暫定1位のタイムを確認すると、両手をポンポンと合わせて充実感をにじませた。最終的にメダルには手が届かなかっ