◇ミラノ・コルティナ五輪第9日スピードスケート男子500メートル（2026年2月14日ミラノ・スピードスケート競技場）スピードスケートの男子500メートルが14日（日本時間15日）に行われ、倉坪克拓（長野県競技力向上対策本部）が登場した。第8組インスタートの倉坪は、同組の中国の選手と並んで力走し34秒85。最終的には19位となった。前日に腰を痛めていたことを明かし「少し痛みを感じていて、普段よりポジション