昨年のブリーダーズカップスプリント2着の実績を持つイマジネーションが、世界の強豪が揃ったダート短距離戦で圧巻の差し脚を披露した。アメリカの名伯楽ボブ・バファート厩舎が送り出した実力馬は、序盤こそ他馬の影響で思うような位置を取れず後方からの競馬。しかし直線で外へ持ち出されると鋭く反応し、豪快なごぼう抜きで前を一気にのみ込んだ。ゴール寸前で差し切る強烈な末脚が、世界トップクラスの能力を改めて証明した