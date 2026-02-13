◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１４日、ミラノ・スピードスケート競技場）【ミラノ（イタリア）１４日＝富張萌黄】女子団体追い抜き１回戦が行われ、２大会ぶりの金メダル奪還を目指す日本は２分５５秒５２の全体２位で１７日の準決勝進出を決めた。同３位のオランダとの対戦となった。高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）、堀川桃香（富士急）の布陣で臨み、１段階目をクリアした。持ち前