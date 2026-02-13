ドジャースのウィル・スミス捕手（30）が14日（日本時間15日）、バッテリー組キャンプ2日目の練習前に取材に応じた。2大会連続で米国代表の一員として臨む3月のWBCでは、チームメートの大谷、 山本の日本代表とは対戦する可能性があるのは決勝。「大谷と対戦する可能性があるが、どれくらい楽しみか？」と問われると、「是非対戦したいと彼には伝えているし、ヨシ（山本）とも対戦したいねと言っている。もし機会があれば楽