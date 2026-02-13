１５日午前０時頃、大阪市中央区の路上で、通行人から「３人が刺された」と１１０番があった。警察官が駆けつけたところ、数人が負傷していたという。大阪府警は事件とみて、刺したとみられる人物の行方を追っている。現場は、大阪・ミナミの道頓堀川近くの繁華街。