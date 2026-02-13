日本スケート連盟が１４日、インスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子で２大会連続の銀メダルに輝いた鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝、銅メダルの佐藤駿（２２）＝エームサービス・明大＝が「ごほうび飯」を食べている様子を公開した。動画でふたりはシェフに握ってもらったまぐろをパクリ。頭を抱えて喜んだ鍵山は「えぐい…。最高です」、佐藤も「最高です」と満面の笑みを浮