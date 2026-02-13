◇ミラノ・コルティナ五輪第9日スピードスケート女子団体追い抜き（2026年2月14日ミラノ・スピードスケート競技場）スピードスケートの女子団体追い抜きが14日（日本時間15日）に行われ、2大会ぶりの金メダル奪還を目指す日本は準々決勝に登場した。第2組で中国と滑った日本は、高木美帆（TOKIOインカラミ）、佐藤綾乃（ANA）、堀川桃香（富士急行）の3選手が出場し力走。途中で、若干隊列が乱れる一幕もあったが問