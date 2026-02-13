プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「本格！麻婆豆腐 旨辛みそ味」 「サクサクホクホク 山芋のフライ」 「キャベツとリンゴのサラダ」 の全3品。 幅広い食材を取り入れた献立です。【主菜】本格！麻婆豆腐 旨辛みそ味 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：440Kcal レシピ制作：料理家・ソムリエ保田 美幸材料（2人分） 絹ごし豆腐  1丁 豚ひき肉  150g